Un drone in Romania ha rilevato movimenti russi, indicando una possibile vulnerabilità. Le autorità locali hanno confermato l’incidente senza dettagli specifici. Il ministero della Difesa ha commentato l’evento, ma senza fornire informazioni precise sulle implicazioni. La presenza di droni e altri dispositivi in aree limitrofe ai confini europei continua a destare attenzione tra gli analisti militari. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito la natura o lo scopo di tali sorvoli.

Recentemente, Guido Crosetto, ministro ed esponente di spicco del giullaresco governo della destra bluette neoliberale e filoatlantista, filoucraina e filoisraeliana, ha svolto alcune dichiarazioni degne di essere commentate criticamente. Ha asserito il Crosetto che l'attacco russo per mezzo di droni al palazzo della Romania rivela la strutturale debolezza in cui attualmente versa la Russia di Putin. La frase del ministro, goffa e infondata come poche altre, riesce nel difficile intento di racchiudere ben due errori in poche righe. Anzitutto, su che basi Crosetto, in compagnia di tutto il coro virtuoso degli euroinomani di Bruxelles,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Russia.

© Ilgiornaleditalia.it - Guido Crosetto: il drone in Romania ci segnala che la Russia è in una situazione di debolezza; qualcosa non torna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il ministro Guido Crosetto: «È una situazione che non ha precedenti recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccato»Il ministro della Difesa ha annunciato che la situazione attuale presenta criticità senza precedenti recenti, con una serie di problemi che si...

Leggi anche: Drone caduto in Romania. La Russia chiede prove

Temi più discussi: Crosetto, drone russo caduto in Romania è intollerabile escalation; Drone russo in Romania, Crosetto (Difesa): Pericolosa escalation; Crosetto, drone russo caduto in Romania è intollerabile escalation; Crosetto: Ferma condanna per lo sconfinamento del drone russo, solidarietà a Bucarest.

Non c'è stato attacco di drone dalla Russia in Romania, lo ha dichiarati il Presidente stesso della Romania. Quindi @GiorgiaMeloni e @GuidoCrosetto la smettessero di dire cavolate per fare soldi dalle Nostre tasche di Cittadini Italiani e che troncassero anche x.com

Crosetto, drone russo caduto in Romania è intollerabile escalationEsprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Ciò rappresenta una pericolosa e ir ... ansa.it

Drone russo colpisce la Romania, Crosetto: 'Pericolosa escalation'Crosetto condanna il drone russo caduto in Romania: 'Intollerabile escalation', solidarietà a Bucarest e coesione Nato ... it.blastingnews.com