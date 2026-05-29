drone caduto in romania la russia chiede prove

Notizia in breve

Un drone è caduto in Romania, scatenando reazioni tra Russia e Unione Europea. La Russia ha richiesto prove sulla provenienza dell’incidente, mentre le autorità rumene stanno analizzando il caso. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del drone o sulle circostanze del crollo. La vicenda ha suscitato tensioni tra le parti coinvolte, con la Russia che chiede chiarimenti ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi noti.