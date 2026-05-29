Drone caduto in Romania La Russia chiede prove
Un drone è caduto in Romania, scatenando reazioni tra Russia e Unione Europea. La Russia ha richiesto prove sulla provenienza dell’incidente, mentre le autorità rumene stanno analizzando il caso. Non sono stati forniti dettagli sulla natura del drone o sulle circostanze del crollo. La vicenda ha suscitato tensioni tra le parti coinvolte, con la Russia che chiede chiarimenti ufficiali. La situazione rimane sotto osservazione, senza ulteriori sviluppi noti.
Il drone caduto in Romania suscita schermaglie tra la Russia e l’Unione Europea. Queste le parole del Ministro degli Esteri russo Maria Zakharova: “Tutte le accuse che sentiamo, in particolare quelle riguardanti i droni presenti da qualche parte nell’Unione Europea, sono infondate; non è stato presentato un singolo fatto, materiale o prova”. Il Ministro lo ha dichiarato in un commento alla televisione RT, ripreso dall’agenzia Ria Novosti. Drone, la Romania ribadisce la provenienza. Il drone precipitato su un edificio residenziale a Galati, in Romania, è di tipo Geran-2 di fabbricazione russa derivato dallo Shahed-136 progettato dall’Iran. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa du Bucarest, citato dai media. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Drone ruseti în blocuri din România! De ce NU avem voie s tragem + Loviturile Ucrainei
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