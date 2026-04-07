Il ministro della Difesa ha annunciato che la situazione attuale presenta criticità senza precedenti recenti, con una serie di problemi che si accumulano e si alimentano, rendendo difficile trovare soluzioni. Ha aggiunto che nel giro di un mese molte attività potrebbero essere bloccate. Nel pomeriggio, il ministro ha riferito alla Camera in un intervento ufficiale. È stata inoltre rilasciata un’intervista in cui sono stati trattati vari aspetti della situazione.

Il timore per la crisi energetica, causata dalla chiusura dello stretto di Hormuz conseguenza dell'attacco all'Iran portato da Israele e dagli Usa di Donald Trump, è forte e sarà al centro anche dell'informativa in Parlamento di giovedì di Giorgia Meloni che prima di Pasqua è andata nei Paesi del Golfo Persico vista la preoccupazione per la durata delle scorte di gas e petrolio. Crosetto anticipa il tema e, alla domanda sul rischio che tutto si blocchi nel giro di un mese, risponde: «È ciò che si teme. Non tutto ma molto. I margini di manovra sono inevitabilmente limitati, soprattutto se non si agisce tutti insieme. Questa è l’occasione per dimostrare di essere in linea con i tempi senza limitarsi ad applicare la burocrazia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il ministro Guido Crosetto: «È una situazione che non ha precedenti recenti. C’è una somma di criticità che si accumula e si autoalimenta, sempre più difficile da risolvere. Nel giro di un mese molto potrebbe essere bloccato»

Crosetto: “Nel giro di un mese non tutto, ma molto potrebbe essere bloccato.”Il panorama internazionale sta scivolando verso un abisso senza precedenti, e le parole del Ministro della Difesa Guido Crosetto suonano come un...

Il ministro Crosetto sotto le bombe a Dubai è molto più di una figuracciaLa vicenda del ministro Crosetto intrappolato sotto le bombe a Dubai e inconsapevole dell'attacco di Usa e Israele in Iran non è solo una figuraccia...

Temi più discussi: Il Ministro Crosetto segue con forte apprensione quanto sta accadendo nel sud del Libano; Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Guido Crosetto. No al voto e a tutti dico: tenetevi stretta Meloni, è rara una persona così.

Crosetto: Hiroshima e Nagasaki non ci hanno insegnato nulla. E su Piantedosi…Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha parlato della situazione internazionale legata alla guerra in Iran ma anche del caso Piantedosi. newsmondo.it

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Il ministro della Difesa, #GuidoCrosetto, si dice preoccupato per la #guerra e plaude alla missione di #GiorgiaMeloni nel Golfo. Da qui la lezione alla #sinistra che l'ha definita "inutile" - facebook.com facebook

Guido Crosetto, ministro della Difesa, parla della guerra in Iran in un'intervista esclusiva al quotidiano Il Corriere della Sera. x.com