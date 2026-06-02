Guide ambientali escursionistiche Daffadà del Pd | Serve subito una normativa nazionale
Una guida ambientale escursionistica ha chiesto l’adozione immediata di una normativa nazionale. Ha sottolineato la necessità di un quadro normativo chiaro per tutelare questa categoria di professionisti e gli ambienti in cui operano. La richiesta è stata avanzata per garantire maggiori certezze sia ai professionisti che ai territori coinvolti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle proposte legislative o sui tempi di attuazione.
“Serve un quadro nazionale chiaro per tutelare Guide Ambientali Escursionistiche e Accompagnatori Turistici e dare certezze a professionisti e territori”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Matteo Daffadà e Alice Parma, che hanno depositato un’interrogazione alla Giunta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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