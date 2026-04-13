Cannabis terapeutica pressing all’Ars | La Sicilia si allinei subito alla normativa nazionale
L’Assemblea regionale siciliana ha approvato recentemente un Ordine del Giorno che impegna il presidente della Regione a estendere l’uso della cannabis terapeutica alle patologie previste dal Decreto Lorenzini del ministero della Salute. La richiesta arriva in un momento in cui si sollecita un allineamento della normativa regionale a quella nazionale, in modo da favorire l’accesso alle cure per i pazienti che ne hanno bisogno.
Assemblea regionale siciliana ha già detto la sua: approvando nei scorsi giorni un Ordine del Giorno che impegna il presidente della Regione ad ampliare l’elenco delle patologie curabili con cannabis terapeutica, uniformandolo almeno al Decreto Lorenzini del ministero della Salute. Ora il Governo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Cannabis terapeutica in Sicilia: richiesta di cure rimborsabili e accesso equo. L’appello dell’on. ChinniciABBONATI A DAYITALIANEWS L’appello alla Regione: attuare subito quanto deciso dall’ARS Palermo, 09 aprile 2026.