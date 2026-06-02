Guerra tra agenzie USA | la CIA blocca i dati strategici sull’Iran

La CIA ha bloccato l'accesso ai dati strategici sull’Iran, impedendo a diverse agenzie di ottenere informazioni cruciali. Questa decisione si è verificata mentre l’Iran minacciava gli Stati Uniti, creando tensioni tra le agenzie di intelligence. La revoca delle autorizzazioni ha portato alla scoperta di un agente sotto copertura che operava nel settore. La situazione ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla condivisione delle informazioni sensibili.

Come può la CIA bloccare i dati mentre l'Iran minaccia gli USA?. Perché la revoca delle autorizzazioni ha svelato un agente sotto copertura?. Chi ha impedito l'accesso alle informazioni sulle origini del COVID-19?. Quali rischi corre il Presidente con un direttore dell'intelligence non esperto?.? In Breve Task force di Tulsi Gabbard istituita ad aprile 2025 per controllo intelligence.. Revoca autorizzazioni sicurezza per 37 funzionari con esposizione agente sotto copertura.. Indagine Ispettore Generale aperta dopo testimonianza CIA su origini COVID-19.. Bill Pulte nominato direttore ad interim dopo dimissioni di Gabbard.. La CIA interrompe il flusso informativo sull’Iran in mezzo a una crisi istituzionale a Washington. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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US Naval Blockade on Iran: Strategic Analysis of Hormuz Tensions and Global Energy Implications

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