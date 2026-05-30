Non solo petrolio la guerra tra Iran e Usa blocca i pistacchi | stop all’export

A causa della guerra tra Iran e Stati Uniti, l'export di pistacchi iraniani si è interrotto. Le esportazioni di questo prodotto sono state sospese, provocando un arresto nelle consegne verso altri paesi. La produzione di pistacchi, tradizionalmente importante per l'economia locale, si trova ora in difficoltà a causa delle restrizioni e delle tensioni legate al conflitto.

(Adnkronos) – Crolla l'export di pistacchi dei produttori dell'Iran a causa della guerra contro gli Stati Uniti. Tra il 20 febbraio e il 20 marzo 2026, le spedizioni del secondo produttore al mondo di pistacchi sono più che dimezzate, scendendo a 9.000 tonnellate, con un calo del 55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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STRETTO DI HORMUZ: come la guerra in Iran colpisce l'Europa

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