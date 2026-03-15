Dopo due settimane di raid tra Stati Uniti e Iran, i centri militari occidentali evidenziano una mancanza di pianificazione accurata e obiettivi poco definiti nell’offensiva americana. La situazione sul campo resta complessa e ancora in evoluzione, mentre le forze coinvolte monitorano con attenzione gli sviluppi, preoccupate da un possibile escalation. La dinamica delle operazioni non sembra aver raggiunto una stabilità definitiva.

Dopo due settimane di guerra tra Stati Uniti e Iran, l’impressione che emerge nei centri militari occidentali è che l’offensiva americana sia partita con una pianificazione insufficiente e con obiettivi ancora poco chiari. Il Pentagono continua a colpire con intensità crescente, ma il regime degli ayatollah non è crollato e mantiene una sorprendente capacità di risposta. I bombardamenti aerei, che hanno già distrutto migliaia di obiettivi militari, non sono riusciti a spezzare la rete di comando iraniana né a fermare completamente il lancio di missili e droni verso Israele e verso le basi statunitensi nella regione. L’effetto complessivo è quello di una guerra che procede senza una direzione strategica evidente, con il rischio sempre più concreto di una escalation capace di coinvolgere l’intero Medio Oriente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran-Usa, due settimane di raid e dubbi strategici: Washington teme un conflitto fuori controllo

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