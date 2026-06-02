È stato annunciato un ulteriore irrigidimento nella crisi tra Iran e Stati Uniti, che aumenta il rischio di una catastrofe mondiale. La tensione tra i due Paesi si sta intensificando e le conseguenze si estendono in più aree del Medio Oriente. La situazione si aggrava con un incremento delle tensioni militari e delle azioni di rappresaglia, senza indicazioni di un immediato abbassamento delle tensioni.

La crisi tra Iran e Stati Uniti entra in una fase di ulteriore irrigidimento, con ripercussioni che si estendono a più fronti del Medio Oriente. Nelle ultime ore il Kuwait ha comunicato di aver intercettato missili e droni diretti verso il proprio territorio, mentre Washington ha confermato nuovi attacchi contro infrastrutture militari iraniane. Sullo sfondo restano i negoziati sul programma nucleare di Teheran, ma l’intensificarsi delle operazioni e lo scambio di accuse rendono più complesso qualsiasi avanzamento diplomatico. Parallelamente, aumenta la tensione in Libano, dove gli Stati Uniti stanno tentando una mediazione tra Israele e Hezbollah per evitare un allargamento del conflitto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Guerra, l’annuncio è appena arrivato. Rischio catastrofe mondiale

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Guerra in Iran: rischio escalation in medio oriente - Unomattina 06/03/2026

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