L’esercito israeliano ha comunicato di aver effettuato nella notte attacchi mirati a Beirut, colpendo strutture associate all’associazione ‘Al-Quard al-Hasan’, ritenuta il braccio finanziario di Hezbollah. L’annuncio è arrivato poco dopo che, in un’altra operazione, sono stati colpiti obiettivi in Medio Oriente, confermando una nuova fase di escalation nel conflitto in corso.

Nuova escalation nel conflitto in Medio Oriente. L’esercito israeliano, Israel Defense Forces, ha annunciato di aver condotto nella notte una serie di attacchi mirati a Beirut, colpendo strutture legate all’associazione ‘Al-Quard al-Hasan’, considerata il braccio finanziario di Hezbollah. Secondo quanto dichiarato, queste strutture sarebbero utilizzate per sostenere economicamente le attività militari del gruppo, inclusi pagamenti ai combattenti e operazioni considerate terroristiche. L’operazione ha coinvolto sia l’Aeronautica militare che la Marina israeliana, che hanno preso di mira anche centri di comando della divisione ‘Imam Hussein’ nel sud del Libano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ucciso nell’attacco”. Guerra, l’annuncio è appena arrivato

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