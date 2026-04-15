Guerra lo storico annuncio di Trump è appena arrivato

Dopo il vertice di sabato a Islamabad, Stati Uniti e Iran sembrano avvicinarsi a un nuovo tentativo di dialogo. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni, che da tempo sono coinvolte in questioni legate alla sicurezza e alle relazioni diplomatiche. Le parti sembrano ora pronte a cercare un nuovo confronto, dopo che il vertice precedente non ha portato a risultati concreti.

Stati Uniti e Iran si avviano verso un possibile nuovo incontro diplomatico dopo il vertice non concluso sabato a Islamabad. Il presidente Donald Trump ha riferito che i contatti “potrebbero riprendere nei prossimi due giorni”, precisando però che si valuta “un altro luogo che non sia il Pakistan”. Nelle stesse dichiarazioni, Trump ha aggiunto che “la guerra è quasi finita”. Tregua in Medio Oriente: colloqui tra Israele e Libano a Washington. Parallelamente, a Washington si sono svolti colloqui definiti “costruttivi” tra Israele e Libano in relazione alla tregua. Secondo quanto riportato, le parti hanno espresso disponibilità all’avvio di negoziati diretti, con data e sede ancora da stabilire.🔗 Leggi su Tvzap.it

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