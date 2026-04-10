Nella notte, droni russi hanno attaccato Odessa colpendo il porto e alcune infrastrutture energetiche della città. L’intervento ha causato danni alle strutture portuali e alle reti di distribuzione dell’energia. Non sono ancora stati diffusi dettagli sulla quantità di danni o eventuali vittime. L’attacco si inserisce in una serie di azioni militari portate avanti nella regione nelle ultime settimane.

La notte scorsa un attacco di droni russi ha colpito il porto e le infrastrutture energetiche di Odessa. Lo ha riferito il governatore regionale dell’Ucraina. Oleh Kiper, capo dell’amministrazione militare regionale di Odessa, ha affermato che l’attacco ha danneggiato strutture e causato interruzioni di corrente nella città portuale meridionale. Secondo Kiper, sono stati danneggiati anche i serbatoi vuoti e le attrezzature portuali. Non sono state segnalate vittime. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, droni russi colpiscono Odessa: colpite infrastrutture energetiche

Ucraina, droni russi su Odessa ‘colpite infrastrutture residenziali’Odessa è stata nuovamente colpita da un attacco con droni russi, che hanno danneggiato infrastrutture residenziali.

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Odessa sotto Attacco: Droni Russi Colpiscono Infrastrutture Energetiche e Portuali

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