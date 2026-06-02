Nella notte, un attacco missilistico russo ha colpito Kiev e altre città ucraine, causando almeno 10 morti e circa 100 feriti. Le esplosioni hanno colpito anche l’industria della difesa, provocando danni significativi. Non sono state fornite cifre ufficiali sui danni alle infrastrutture. L’attacco ha coinvolto diverse aree, con esplosioni visibili in più quartieri. Le autorità ucraine stanno contando le vittime e valutando i danni.

Roma, 2 giugno 2026 – L’inferno è piombato sull’Ucraina, nella notte un massiccio attacco missilistico russo ha colpito Kiev e diverse città. “Gli attacchi – fanno sapere dal Cremlino – hanno preso di mira impianti dell'industria della difesa a Kiev, Zaporizhzhia, Kharkiv e Dnipropetrovsk, nonché nelle regioni di Poltava, Khmelnytsky e Sumy, oltre a infrastrutture ucraine per il carburante e i trasporti utilizzate dalle Forze armate e aeroporti militari. Tutti gli obiettivi designati sono stati colpiti”. Potenti esplosioni, incendi e colonne di fumo in tutta la capitale. Molte zone sono senza corrente. L’Ucraina ha subito attivato la la difesa aerea, ma il bilancio dei morti continua a crescere: almeno 10 le vittime e un centinaio i feriti resi noti finora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno a Kiev e altre regioni. “Colpita l’industria della difesa”. Almeno 10 morti e un centinaio di feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra Ucraina, Zelensky: La Russia si sta preparando a un altro anno di conflitto

Notizie e thread social correlati

Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno. “Colpiti gli impianti dell’industria della difesa”. Pioggia di missili anche su KievNella notte, un attacco missilistico russo ha colpito vari obiettivi in Ucraina, tra cui Kiev e altre città.

Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno a Kiev: missili e droni sulle infrastrutture energetiche. Incendi e blackoutNella notte, Kiev è stata colpita da un attacco missilistico proveniente dalla Russia, con missili e droni che hanno preso di mira infrastrutture...

Temi più discussi: Guerra in Ucraina: Mosca lancia missili e droni, Kiev colpisce raffinerie russe; Drone colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca denuncia il primo raid mirato ucraino; Drone russo colpisce un edificio in Romania, Putin: Dateci i resti e vedremo se è nostro; Raid ucraini su petrolio russo, giallo sui droni a Zaporizhzhia. Zelensky: Pace prima dell'inverno.

Nell'establishment di @Putin c'è chi scrive In #Ucraina abbiamo fallito, il grande film di #Zvjagincev sul declino morale nella @Russia in guerra e l'Asia centrale che non è più il cortile di Mosca: su Russia e Altrove, la newsletter del #Cesarc cesarc23.substa x.com

Guerra in Ucraina, Mosca scatena l’inferno. Colpita l’industria della difesa. Pioggia di missili anche su KievMissili e droni sulle infrastrutture energetiche, incendi e blackout in tutta la capitale. Il bilancio della vittime continua a salire: al momento sarebbero almeno 10 morti e un centinaio di feriti. L ... msn.com

Dozzine di paesi all'ONU condannano le minacce di Mosca alle ambasciate in Ucraina reddit

Guerra Ucraina, Mosca: Nuovo attacco a centrale di Zaporizhzhia. Ma Kiev smentisceLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca denuncia primo raid mirato su Zaporizhzhia, Kiev nega. LIVE ... tg24.sky.it