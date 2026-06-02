Il Milan e Massimiliano Allegri sono in attesa di trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Il club propone una buonuscita di 500mila euro, mentre l’allenatore chiede 5 milioni di euro lordi. La trattativa si è conclusa con una posizione di stallo, mentre il club minaccia di bloccare eventuali accordi. Nel frattempo, il Napoli aspetta sviluppi sulla situazione.

La rivoluzione totale in casa Milan è ormai realtà. Con un comunicato che ha sconvolto gli equilibri del calcio italiano, la proprietà RedBird ha azzerato l'intero vertice societario e tecnico, licenziando con effetto immediato l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada, il DS Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri. Se l'allontanamento dei dirigenti segna una netta transizione aziendale, è il braccio di ferro legale ed economico con il tecnico livornese a tenere sotto scacco le casse di Via Aldo Rossi. Dopo il primo annuncio, il Presidente Paolo Scaroni ha formalizzato l'esonero di Massimiliano Allegri tramite PEC. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Guerra di cifre con il Milan: Allegri minaccia il blocco da 13 milioni. Il Napoli attende

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