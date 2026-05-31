Allegri-Milan rottura totale | divorzio in stallo e rischio scontro legale Il Napoli attende Max

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La rottura tra l’allenatore e il club è ancora in fase di stallo. Le trattative per la risoluzione del contratto sono ferme, con le parti che non riescono a trovare un accordo sulle richieste economiche. La situazione ha causato tensioni tra le due parti, e si teme che possa sfociare in un contenzioso legale. Nel frattempo, il club di Serie A attende sviluppi sul fronte del possibile nuovo allenatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La separazione tra Allegri e il Milan è tutt’altro che chiusa: la risoluzione del contratto resta bloccata tra richieste economiche e tensioni. Sullo sfondo cresce la possibilità di una battaglia legale prima dell’approdo al Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Allegri e Milan: stallo per la buonuscita e rischio causa legaleIl Milan e Allegri sono in attesa di definire una buonuscita, ma ancora non c'è accordo.

Leao-Allegri: Scontro fisico all’Olimpico, rottura totale durante Lazio-MilanDurante la partita tra Lazio e Milan all’Olimpico, Rafael Leao e l’allenatore Allegri sono venuti alle mani.

Temi più discussi: Tra Allegri e il Milan è finita: rottura immediata dopo la Champions sfumata. Azzerata la dirigenza; Ufficiale, Allegri non è più l’allenatore del Milan: via anche Tare, Furlani e Moncada; Rivoluzione Milan, il retroscena sul gol di Saelemaekers: esultava solo Tare; Allegri darà priorità al Milan, ma occhio al Napoli come sostituto di Conte.

Milan, il retroscena assurdo: rissa Ibra-Allegri, l’intervento di TareClima infuocato in casa Milan, lite e rissa tra Allegri ed Ibrahimovic, l'intervento di Igli Tare a separare i due, il retroscena ... calciomercatoweb.it

Milan, Allegri pensa all'addio: la rottura con Ibrahimovic e la possibilità NazionaleMassimiliano Allegri starebbe seriamente pensando di lasciare il Milan al termine della stagione. A prescindere dai risultati che i rossoneri riusciranno a portare a casa nel corso degli ultimi 180' d ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web