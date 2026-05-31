Allegri-Milan rottura totale | divorzio in stallo e rischio scontro legale Il Napoli attende Max

La rottura tra l’allenatore e il club è ancora in fase di stallo. Le trattative per la risoluzione del contratto sono ferme, con le parti che non riescono a trovare un accordo sulle richieste economiche. La situazione ha causato tensioni tra le due parti, e si teme che possa sfociare in un contenzioso legale. Nel frattempo, il club di Serie A attende sviluppi sul fronte del possibile nuovo allenatore.

La separazione tra Allegri e il Milan è tutt’altro che chiusa: la risoluzione del contratto resta bloccata tra richieste economiche e tensioni. Sullo sfondo cresce la possibilità di una battaglia legale prima dell’approdo al Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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