Un gruppo di organizzatori di eventi ha annunciato un nuovo progetto volto ad aumentare la visibilità e l’economia locale. L’iniziativa si svolgerà nel ristorante L’Arca, con eventi programmati sulla spiaggia di Follonica. Non sono stati comunicati dettagli sui finanziamenti o sui partner coinvolti. La proposta mira a promuovere attività culturali e ricreative durante la stagione estiva. La presentazione è avvenuta in un’occasione informale con partecipanti e rappresentanti del settore turistico.

FOLLONICA Nell’incantevole cornice del ristorante L’Arca e le splendide acque del mare di Follonica come sfondo, è stato presentato ufficialmente "Gruppo eventi Follonica" (Gef), una nuova realtà associativa nata con l’obiettivo di creare una rete che coinvolga e metta in relazione le altre associazioni culturali e sportive della città con imprese commerciali e soggetti privati, in modo da rafforzare il calendario degli eventi e promuovere la città attraverso iniziative che coinvolgono tutto il tessuto cittadino. Durante la presentazione il presidente Jacopo D’Antoni ha illustrato la mission del gruppo: "Il nostro obbiettivo è valorizzare al meglio la nostra città realizzando manifestazioni innovative, che possano darle lustro e maggiore visibilità e con questo contribuire a farla crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gruppo eventi Follonica: "Visibilità e più economia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vannacci, una componente alla Camera nel gruppo Misto grazie a una lista da 829 voti: più spazio e visibilità per Futuro NazionaleUna componente del gruppo Misto alla Camera ha ottenuto 829 voti in Lombardia, rappresentando lo 0 per cento a livello nazionale.

Leggi anche: Follonica celebra la Liberazione. Eventi suddivisi in tre giorni. C’è la ’Passeggiata della memoria’