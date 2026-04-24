FOLLONICA Il Comune di Follonica e la sezione Anpi "Virio Ranieri" hanno organizzato un programma denso di appuntamenti variegati in occasione delle celebrazioni per la festa della liberazione che quest’anno si svolgeranno per tre giorni, da oggi a domenica. Le celebrazioni vedranno l’alternarsi di cerimonie istituzionali ufficiali, a occasioni più informali come concerti di musica popolare, fino momenti didattici aperti alla cittadinanza in cui verranno approfonditi eventi e personaggi della lotta antifascista follonichese. Si comincia la questa sera alle 21.30 con un concerto rock al Giardino del Casello Idraulico firmato dai "Joker Flag", gruppo musicale composto da giovani follonichesi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Follonica celebra la Liberazione. Eventi suddivisi in tre giorni. C’è la ’Passeggiata della memoria’

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