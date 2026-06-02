Il Gruppo Berra festeggia 40 anni di attività con una maglia celebrativa che porta il logo dell’anniversario. La giornata è stata caratterizzata da una lunga pedalata attraverso il Ticino, con numerosi partecipanti che hanno percorso diversi tratti della regione. Al termine dell’evento, sono stati scambiati gli auguri tra i membri del gruppo e gli appassionati di ciclismo presenti.

Una maglia celebrativa col logo del quarantesimo anniversario di attività, una pedalata di qua e di là del Ticino e lo scambio di auguri. Domenica con una celebrazione sobria sono stati ricordati i primi quarant’anni di attività del Gruppo Ciclistico Berra. Celebrazioni che continueranno con le prossime pedalate domenicali e con una ascesa al monte Amiata. "È una delle poche montagne che ancora ci mancano da scalare. Partiremo il 26 luglio, sabato 27 saliremo sui tornanti dell’Amiata e il giorno successivo pedaleremo sulle Strade bianche, i settori 6 e 7" dice Luigi Berra, il principale animatore del gruppo. Berra era stato un corridore che tra i dilettanti aveva colto significative affermazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gruppo Berra, 40 anni di “maratone” in sella alla bici

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