Travolta e uccisa in sella alla bici | scatta l’arresto per il conducente

Un uomo è stato arrestato in seguito all'incidente che martedì mattina in piazza Aldo Spallicci ha causato la morte di Yunlan Lin, una donna di 56 anni. La vittima era in sella alla sua bicicletta quando è stata investita. La polizia ha fermato il conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, ancora in fase di accertamento. L'indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

C'è un arresto per l'incidente stradale costato la vita a Yunlan Lin, la 56enne travolta martedì mattina in piazza Aldo Spallicci. Le forze dell'ordine hanno, infatti, proceduto con il fermo del conducente dell'auto coinvolta, un uomo ora accusato di omicidio stradale.Il sinistro si è consumato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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