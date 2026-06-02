Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica | memoria valori e impegno civico

Notizia in breve

A Grottaminarda si sono celebrati gli 80 anni della Repubblica con un evento semplice e partecipato questa mattina. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, concentrandosi sulla memoria storica e sui valori civici. Non sono stati annunciati interventi ufficiali o manifestazioni pubbliche di grande rilievo. L'iniziativa ha avuto lo scopo di ricordare l’anniversario attraverso un momento di riflessione collettiva.