Grottaminarda celebra gli 80 anni della Repubblica | memoria valori e impegno civico
A Grottaminarda si sono celebrati gli 80 anni della Repubblica con un evento semplice e partecipato questa mattina. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, concentrandosi sulla memoria storica e sui valori civici. Non sono stati annunciati interventi ufficiali o manifestazioni pubbliche di grande rilievo. L'iniziativa ha avuto lo scopo di ricordare l’anniversario attraverso un momento di riflessione collettiva.
Gli 80 anni della Repubblica sono stati celebrati questa mattina a Grottaminarda, con una semplice ma sentita iniziativa.Il programma della giornata: tra fede e memoria civicaLa Messa nella Chiesa del Rosario celebrata da Don Nico Santosuosso poi il corteo verso Piazza Vittoria aperto dalla Banda. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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