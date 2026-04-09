Gropello Cairoli ladri di rame alla biblioteca comunale | rubati 6 metri di canaline

A Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, sono stati rubati sei metri di canaline di rame dalla biblioteca comunale. Il furto segue schemi simili a due precedenti avvenuti in altre aree della provincia, anche se le modalità operative si sono ripetute. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili e fare chiarezza sull’accaduto. Nessuna persona è stata ancora fermata o segnalata in relazione al fatto.

Gropello Cairoli (Pavia), 9 aprile 2026 - Un altro furto di rame, dalle modalità simili a due colpi precedenti, anche se messi a segno in zone diverse della provincia. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra martedì e ieri, mercoledì 8 aprile, ai danni della biblioteca comunale di Gropello Cairoli, in via Cairoli, denunciato alla locale Stazione dei carabinieri, della Compagnia di Vigevano. Anche in questo caso prendendo di mira un edificio pubblico, i predoni dell'oro rosso hanno portato via un totale di una decina circa di pluviali, da tre grondaie, prendendo le parti basse delle canaline raggiungibili da terra, senza invece arrivare a raggiungere il rame più in alto, agendo evidentemente senza neppure avere una scala a disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, ladri di rame alla biblioteca comunale: rubati 6 metri di canaline Roncaro, ladri di rame alla chiesa parrocchiale: rubati 6 metri di pluvialiRoncaro (Pavia), 29 marzo 2026 - Ladri di rame in azione a Roncaro, ai danni della chiesa di san Michele Arcangelo. Leggi anche: Cimitero, col buio arrivano i ladri. Via grondaie e canaline in rame