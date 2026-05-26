Servizio civile con Avis per sensibilizzare i giovani sull' importanza del dono del sangue

Sono 9 i posti disponibili in provincia di Pisa per il nuovo progetto di Servizio Civile Regionale 'RiSCRivere la comunità: giovani per il dono' promosso da Avis Toscana.I posti disponibili saranno uno per ogni sede Avis a Capannoli, Cascina, Fornacette, Montopoli in Val d’Arno, Pisa, Ponsacco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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