Gressan | i nuovi diciottenni al Municipio tra legalità e impegno

Venerdì 24 aprile, il Municipio di Gressan ha ospitato un evento dedicato ai trentadue giovani che hanno compiuto 18 anni. L'iniziativa fa parte del Piano Legalità e vede la partecipazione delle forze dell'ordine e di diverse associazioni impegnate nella promozione della cittadinanza attiva. Durante l'incontro, sono stati condivisi alcuni aspetti relativi alle responsabilità e ai diritti legati alla maggiore età.

? Cosa sapere Il Municipio di Gressan ha accolto trentadue nuovi diciottenni venerdì 24 aprile.. L'iniziativa del Piano Legalità coinvolge Carabinieri e associazioni per la cittadinanza attiva.. Venerdì 24 aprile, l’amministrazione di Gressan ha aperto le porte del Municipio ai diciottenni che hanno raggiunto la maggiore età nel corso del 2025, trasformando l’incontro in un momento di riflessione civica e sociale. L’appuntamento, avvenuto nella serata di venerdì scorso, ha la partecipazione dei giovani residenti inseriti in un percorso di sensibilizzazione coordinato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione attraverso il programma Forum Camp.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gressan: i nuovi diciottenni al Municipio tra legalità e impegno Notizie correlate Marciapiedi nuovi e asfalto da rifare, lavori al via nel Municipio IV: le strade interessateDa via Vittorio Veneto, a Ceglie, a via Gorizia, nel quartiere Carbonara, fino a via Giacobelli e via Minervini a Loseto. Legalità in volo: targa in aeroporto per 25 anni di impegnoUna targa commemorativa in aeroporto celebra i 25 anni del Parlamento della legalità internazionale San Giuseppe Jato, 23 febbraio 2026 - Nell'area... Contenuti di approfondimento Si parla di: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRESSAN HA ACCOLTO IN MUNICIPIO I NEO MAGGIORENNI; GIOCA GRESSAN: POMERIGGIO IN ALLEGRIA CON LA BIBLIOTECA.