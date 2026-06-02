Gravemente ustionato durante una grigliata | 51enne in codice rosso al Cto con l' elisoccorso
Durante una grigliata nel giardino di casa, un uomo di 51 anni ha subito gravi ustioni. L’incidente è avvenuto durante il pranzo di martedì 2 giugno, Festa della Repubblica. L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Cto con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono risultate critiche a causa delle ustioni riportate.
Un grave incidente domestico si è verificato durante l'ora di pranzo di martedì, 2 giugno. Durante un probabile pranzo all'aperto, nel giardino di casa e in occasione della Festa della Repubblica, un uomo di 51 anni ha riportato gravi ustioni sul corpo durante la grigliata. Immediatamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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