Violento incidente sulla provinciale a Pinerolo | grave un motociclista 29enne trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO
Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 19.30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale 589 a Pinerolo. Coinvolto un motociclista di 29 anni, che è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
Un incidente è stato registrato intorno alle 19.30 sulla strada provinciale 589, a Pinerolo, nella serata di martedì, 19 maggio. Centauro 29enne in codice rosso al CTOL'incidente è avvenuto in direzione Avigliana. Coinvolta nel sinistro una moto a bordo della quale viaggiava un ragazzo di 29 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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