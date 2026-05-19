Violento incidente sulla provinciale a Pinerolo | grave un motociclista 29enne trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO

Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 19.30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale 589 a Pinerolo. Coinvolto un motociclista di 29 anni, che è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

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