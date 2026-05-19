Violento incidente sulla provinciale a Pinerolo | grave un motociclista 29enne trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 19 maggio, intorno alle 19.30, si è verificato un grave incidente sulla strada provinciale 589 a Pinerolo. Coinvolto un motociclista di 29 anni, che è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso al CTO. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un incidente è stato registrato intorno alle 19.30 sulla strada provinciale 589, a Pinerolo, nella serata di martedì, 19 maggio. Centauro 29enne in codice rosso al CTOL'incidente è avvenuto in direzione Avigliana. Coinvolta nel sinistro una moto a bordo della quale viaggiava un ragazzo di 29 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente sulla provinciale: quattro auto coinvolte, un ferito in codice rosso

Schianto contro un cancello. Incidente sulla provinciale. Grave motociclista di 25 anniGrave incidente stradale ieri di prima mattina a Biandronno, dove una motociclista di 25 anni è rimasta ferita in modo gravissimo dopo aver perso il...

violento incidente sulla provincialeViolento scontro all’incrocio tra due auto: coppia trasportata in ospedale in codice rossoL’incidente nel Basso Salento lungo la provinciale 68 nel territorio di Melissano. Nell’impatto coinvolte una Renault Twingo e un’Audi A6. Feriti un 53enne di Tuglie e una donna che viaggiava sul lato ... lecceprima.it

Tragico schianto tra moto e auto sulla provinciale, muore motociclistaIncidente mortale sulla provinciale 29 a Caprino Veronese. Tragico incidente mortale sulla strada provinciale 29 a Caprino Veronese nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio: secondo le prime ... veronaoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web