Incidente durante la grigliata di Pasquetta | 16enne ustionato al volto dopo una fiammata a Milano

Durante la giornata di Pasquetta, a Cesano Boscone, un ragazzo di 16 anni è stato ustionato al volto a causa di una fiammata improvvisa durante una grigliata. Dopo l’incidente, è stato portato in ospedale per le cure del caso. L’episodio si è verificato in un’area all’aperto, coinvolgendo un barbecue che ha causato la fiammata. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Una grigliata finita male per un 16enne a Cesano Boscone, a Milano, nella giornata di Pasquetta: la corsa in ospedale dopo un ritono di fiamma al barbecue. 🔗 Leggi su Fanpage.it Butta alcol sul barbecue alla grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al voltoPer un'improvvisa fiammata durante la grigliata organizzata in un prato alle porte di Milano, un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato all'ospedale... Fiammata al barbecue: 16enne ustionato al volto a Cesano BosconeUn sedicenne è rimasto ferito al volto durante una Pasquetta trascorsa in un prato a Cesano Boscone, a causa di una fiammata improvvisa scatenata... Argomenti più discussi: Breme, 13enne ustionato durante una grigliata; Incidente a Garlasco, operaio colpito da un bancale. Butta alcol sul barbecue alla grigliata di Pasquetta: 16enne ustionato al voltoCesano Boscone, durante la riunione di famiglia il ragazzino ha involontariamente innescato il classico ritorno di fiamma gettando liquido infiammabile sulla brace: portato al Buzzi, gli sono state ri ... ilgiorno.it Lomellina: ustionato durante una grigliata, ragazzino trasportato in ospedaleUn grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di ieri a Breme, piccolo comune della Lomellina, in provincia di Pavia, dove un ragazzino minorenne è rimasto ustionato durante i preparativ ... ticinonotizie.it GRAVE INCIDENTE Il giovane di San Marino ha perso il controllo della moto durante un salto: trasportato in elisoccorso a Perugia facebook L’incidente, avvenuto a Mittelangeln durante un evento che coinvolgeva circa 50 partecipanti, è stato probabilmente causato dalle forti raffiche di vento x.com