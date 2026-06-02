grassina poker da urlo il sogno serie d a un passo

Il Grassina ha vinto la semifinale di ritorno con un punteggio di 4-0, eliminando la squadra avversaria. La partita si è giocata in casa del team toscano, che ha dominato fin dall'inizio. La squadra avversaria, proveniente dai Monti Prenestini, ha subito tre reti nel primo tempo e una nel secondo, senza riuscire a reagire. La vittoria porta il Grassina in finale, avvicinandolo alla promozione in serie D.

Il Grassina non si ferma più. Nella semifinale di ritorno, sotto il peso di uno schiacciasassi rossoverde, è caduta la squadra dei Monti Prenestini, rimasta letteralmente disintegrata da un poker che lancia la squadra dritta in finale. Al "Pazzagli" è andato in scena un capolavoro assoluto di maturità da parte della formazione di mister Cellini. Un Grassina che, dopo l’uno-due micidiale, ha messo in evidenza una superiorità impressionante con gioco corale e giocate incisive, in particolare da parte di Dini (nella foto) e Frezza puntuale con il gol (undici centri per entrambi). L’ambiente è elettrico, l’entusiasmo è alle stelle: la tifoseria ci crede e la squadra, guidata dal destino e mister Cellini, ora si trova a un solo passo dalla D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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