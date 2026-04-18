L' Arezzo cala il poker a Pineto | passo decisivo per l’obiettivo serie B

L'Arezzo ha vinto con un punteggio di 4-0 in trasferta contro il Pineto. La partita si è giocata il 18 aprile 2026 e si è conclusa con questa vittoria schiacciante. Con questa vittoria, la squadra toscana si avvicina ulteriormente alla promozione in Serie B. La gara si è svolta sull'Adriatico e ha rappresentato un passo importante nel campionato in corso.

Arezzo, 18 aprile 2026 – Profumo di B in riva all'Adriatico per l' Arezzo che cala il poker a Pineto e compie un altro passo decisivo verso l'obiettivo. Vittoria fondamentale per il Cavallino che adesso è atteso all'ultimo atto per la promozione: battere domenica la Torres per festeggiare il ritorno nella serie cadetta. Nessuna sorpresa al "Del Duca" dove l'Ascoli batte il Guidonia rimandando il verdetto finale agli ultimi novanta minuti come era nelle previsioni. Le due contendenti ci arrivano a appaiate a quota 77, ma gli amaranto saranno padroni del proprio destino in virtù del vantaggio degli scontri diretti. Una prestazione pienamente convincente e con una perfetta interpretazione della gara che arriva al termine di una settimana di grande tensione con il caso Ternana che aveva catalizzato l’attenzione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Arezzo cala il poker a Pineto: passo decisivo per l’obiettivo serie B Notizie correlate L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d’autore per la Pianese, cade ancora il PontederaTra corsa promozione e rassegnazione: le formazioni toscane chiudono un turno denso di emozioni, confermando le gerarchie di una classifica ormai... Leggi anche: Serie A: la Juve cala il poker a Parma. L’Inter non sbaglia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ascoli inarrestabile: il Picchio cala il tris a Forlì (0-3) e trova la nona vittoria consecutiva in attesa dell’Arezzo; Il settore giovanile in campo nel ricordo di Mirco Poggini, storico custode delle Caselle; Ascoli, sogni di Serie B: tris al Forlì e vetta momentanea (a +3) aspettando l'Arezzo; Dalla assemblea di Confesercenti i dati sul turismo in provincia di Arezzo. L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d'autore per la Pianese, cade ancora il PontederaVerdetto dolceamaro per il trittico toscano nell’ultimo turno. L’Arezzo blinda le proprie certezze e vola con un perentorio 1-4 esterno, confermando il primato. Punto d’oro in ottica playoff per la ... msn.com Finali 20.30: Ascoli di misura, l'Arezzo cala il poker. Bene Campobasso e TernanaSi sono concluse le partite del Girone B di Serie C che si sono disputate alle ore 20.30. Si deciderà all'ultima giornata il testa a testa per la Serie B tra le due battistrada Arezzo e Ascoli, che ... tuttoc.com Hai già preso i biglietti per il MATCH AMATORI VALDARNO vs AREZZO Allora rimedia al link in bio per vivere una sfida imperdibile! VENERDÌ 17 APRILE Auditorium Comunale - Loro Ciuffenna (via Pratomagno 6) inizio spettacolo ore 21:30 VALDAR - facebook.com facebook