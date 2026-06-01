un grassina travolgente e il sogno serie d continua

Il Grassina ha battuto 4-1 il Monte Prenestini in una partita decisa già nel primo tempo. La squadra di casa ha segnato tre gol tra il 20’ e il 35’, con Meazzini, Maloku e Castaldo. Nella ripresa, il Monte Prenestini ha ridotto le distanze con un gol al 75’, ma il Grassina ha chiuso i conti con un’altra rete al 85’. La formazione locale ha schierato DiCicco tra i pali e diversi cambi nel secondo tempo.

GRASSINA 4 MONTE PRENESTINI 1 GRASSINA: DiCicco, Meazzini, Maloku (92’ Meini), Castaldo (69’ Alfarano), Calzolai (71’ Arcadipane), Fabiani, Dini (78’ Caschetto), Corsi, Frezza, Simoni, Borghesi (69’ Menga). All. Cellini. MONTI PRENESTINI: Marcianò, Vaccarelli, De Luca, Pera, Ott Vale (36’ Placidi), Signorello, Rugghia (57’ Anconitano), Falasca, Tavella, Colasanti F., De Dominicis (71’ Iannone). All. Cangiano. Arbitro: Maiellaro di Parma. (Ass. Bortoluzzi-Sperati). Marcatori: Al 37’ Frezza, 48’ (rig.) e 93’ Dini, 70’ Corsi, 88’ Falasca (rig.). Note: Ammoniti Calzolai, Otto Vale, Colasanti. Calci d’angolo 4-3 per gli ospiti GRASSINA - Alla fine è stato un vero e proprio trionfo per il Grassina con tripudio in campo e sulla gremita tribuna, tra cori, fumogeni e applausi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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