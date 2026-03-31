Martedì 31 marzo a Novara, in largo Bellini di fronte all'ospedale Maggiore, un grande albero è caduto a causa delle raffiche di vento. La caduta si è verificata nei pressi dei posteggi, creando momenti di paura tra i passanti e gli automobilisti presenti nella zona. Non sono stati segnalati feriti o danni alle strutture vicine. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di rimozione.

Momenti di paura questa mattina, martedì 31 marzo, a Novara, in largo Bellini. Praticamente di fronte all'ingresso dell'ospedale Maggiore di Novara, dove ci sono i posteggi delle auto, un grosso albero è caduto al suolo a causa delle forti raffiche di vento. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che nel crollo l'albero abbia colpito un passato che però non avrebbe riportato particolari conseguenze. Pare inoltre non si sia registrato danni ad auto. Il forte vento di queste ore e di questi giorni ha creato danni e disagi anche nel Vco: nei pressi di Omegna e di Macugnaga sono scaturiti due incendi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Forti raffiche di vento, cade un grosso albero in centro a Novara

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