Anita Mazzotta ha confermato che la coppia formata da lei e Jonas Pepe si è conclusa. I due si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione 2025 del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. La romena, piercer di professione, ha comunicato la notizia attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulla separazione. Jonas Pepe non ha ancora commentato pubblicamente.

Tra le coppie nate al Grande fratello vi è quella formata da Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Il romano e la piercer si sono conosciuti e innamorati nell'edizione 2025 del reality show condotta da Simona Ventura. In queste ore i Jonita - così si fanno chiamare dai fans - sono finiti al centro di alcune voci che li vorrebbero in crisi. Alcuni utenti hanno notato che Jonas Pepe e Anita Mazzotta si trovano da qualche tempo distanti. A fare luce sulla situazione c'ha pensato Deianira Marzano, che in una storia pubblicata su Instagram ha scritto: "va tutto super bene, confermato anche da lei in privato. Perché non vedete delle storie o dei like partite subito con dei film. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono lasciati? Parla lei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Fratello Jonas Pepe, che dichiarazione damore per Anita Mazzotta! Le parole

Notizie e thread social correlati

Grande Fratello: Jonas Pepe, che dichiarazione d’amore per Anita Mazzotta! Ecco cosa ha fattoNella prossima stagione del Grande Fratello, il conduttore Ilary Blasi guiderà il programma su Canale 5.

Leggi anche: Ex gieffina e quelle dolci parole per Anita Mazzotta: “Ha stravinto il Grande Fratello”

Temi più discussi: Anita Mazzotta e Jonas Pepe: come va fra i due; Come procede l’amore tra Anita e Jonas; Lucio Presta choc: Odio Sonia Bruganelli | Ha detto falsità a Bonolis ma lui ha la; Grande Fratello Vip ex gieffino confessa | Un concorrente mi ha chiesto di fidanzarci per finta per….

Anita Mazzotta e Jonas Pepe: come va fra i due angolodellenotizie.com/2026/05/23/ani… #GrandeFratello #AnitaMazzotta x.com

Grande Fratello, Jonas Pepe: Io e Sonia Bruganelli… | Il racconto dell’ex gieffino conquista il webJonas Pepe ha parlato di Sonia Bruganelli e del rapporto nato dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto. Jonas Pepe è stato uno dei protagonisti di una passata edizione del ... ilsussidiario.net

Grande Fratello, Jonas Pepe: Che questo nuovo viaggio abbia inizioA pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello, che ha visto trionfare Anita Mazzotta, il finalista Jonas Pepe si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social. Matteo Jonas Pepe è stato uno dei ... comingsoon.it