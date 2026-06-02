Grande fratello Jonas Pepe e Anita Mazzotta si sono lasciati? Parla lei

Da ilsipontino.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Anita Mazzotta ha confermato che la coppia formata da lei e Jonas Pepe si è conclusa. I due si sono conosciuti e innamorati durante l’edizione 2025 del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. La romena, piercer di professione, ha comunicato la notizia attraverso i social, senza ulteriori dettagli sulla separazione. Jonas Pepe non ha ancora commentato pubblicamente.

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Tra le coppie nate al Grande fratello vi è quella formata da Jonas Pepe e Anita Mazzotta. Il romano e la piercer si sono conosciuti e innamorati nell'edizione 2025 del reality show condotta da Simona Ventura. In queste ore i Jonita - così si fanno chiamare dai fans - sono finiti al centro di alcune voci che li vorrebbero in crisi. Alcuni utenti hanno notato che Jonas Pepe e Anita Mazzotta si trovano da qualche tempo distanti. A fare luce sulla situazione c'ha pensato Deianira Marzano, che in una storia pubblicata su Instagram ha scritto: "va tutto super bene, confermato anche da lei in privato. Perché non vedete delle storie o dei like partite subito con dei film. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Grande Fratello Jonas Pepe, che dichiarazione damore per Anita Mazzotta! Le parole

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