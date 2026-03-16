Nella prossima stagione del Grande Fratello, il conduttore Ilary Blasi guiderà il programma su Canale 5. Recentemente, Jonas Pepe ha fatto una dichiarazione d’amore pubblica nei confronti di Anita Mazzotta. La casa più spiata d’Italia si prepara ad accogliere nuovi concorrenti e momenti di suspense. La puntata di apertura si avvicina e l’attenzione si concentra anche su queste dichiarazioni.

Il Grande Fratello si appresta ad iniziare una nuova stagione sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Nel frattempo i protagonisti delle passate edizioni continuano a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore, Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono finiti al centro del gossip per un post pubblicato sui social. Tutto è iniziato quando la piercer lombarda ha postato un video nel suo profilo Instagram in cui ha raccontato il viaggio appena fatto in Texas insieme a Jonas Pepe, con il quale ha una relazione da ormai diversi mesi. Il post ha scatenato sia la reazione dei fans della coppia ma anche dello stesso modello romano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello: Jonas Pepe, che dichiarazione d’amore per Anita Mazzotta! Ecco cosa ha fatto

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