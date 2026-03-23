I protagonisti del Grande Fratello 2025 continuano a far notizia a distanza di ormai mesi dalla fine della loro edizione. Tra questi Benedetta Stocchi che ha rilasciato un'intervista radiofonica a Non succederà più, il programma condotto da Giada Di Miceli. La romana ha parlato della sua esperienza all'interno del programma, dichiarando in questo modo: "è stata bellissima, è stata un’esperienza, guarda, che io mi sono goduta al mille per mille. Mi porto dentro tantissime emozioni, tanta consapevolezza. È stata un’esperienza, guarda, delle volte sai che dico quando me lo chiedono? Indescrivibile. Sì, molto forte, ma bella, bella, bella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffina e quelle dolci parole per Anita Mazzotta: “Ha stravinto il Grande Fratello”

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Anita Mazzotta è una concorrente ufficiale di Grande Fratello

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