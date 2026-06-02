Gran Sasso 23enne cade durante il percorso e 53enne si perde | doppio intervento per salvare due escursionisti romani

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul Gran Sasso, un escursionista di 23 anni proveniente da Genzano è caduto durante un percorso, mentre un altro di 53 anni di Ciampino si è smarrito. In risposta agli eventi, sono stati effettuati due interventi di soccorso alpino. Il primo ha riguardato il recupero del giovane caduto, mentre il secondo ha riguardato l’individuazione e il salvataggio dell’uomo disperso. Entrambi sono stati assistiti e portati in condizioni di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno di 23 anni arrivato da Genzano, l'altro di 53 da Ciampino: sono loro i due escursionisti salvati dal soccorso alpino sul Gran Sasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Perde l’equilibrio e cade durante alcuni lavori: operaio 53enne finisce in ospedaleUn operaio di 53 anni è caduto da circa tre metri mentre eseguiva lavori di installazione di una copertura esterna.

Grave incidente sui Picentini: 37enne cade durante il percorso di motocross e si frattura una gambaUn incidente grave si è verificato oggi sui Monti Picentini, nella zona di Giffoni, dove un uomo di 37 anni è caduto mentre praticava motocross.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web