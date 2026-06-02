Gran Sasso 23enne cade durante il percorso e 53enne si perde | doppio intervento per salvare due escursionisti romani
Sul Gran Sasso, un escursionista di 23 anni proveniente da Genzano è caduto durante un percorso, mentre un altro di 53 anni di Ciampino si è smarrito. In risposta agli eventi, sono stati effettuati due interventi di soccorso alpino. Il primo ha riguardato il recupero del giovane caduto, mentre il secondo ha riguardato l’individuazione e il salvataggio dell’uomo disperso. Entrambi sono stati assistiti e portati in condizioni di sicurezza.
Uno di 23 anni arrivato da Genzano, l'altro di 53 da Ciampino: sono loro i due escursionisti salvati dal soccorso alpino sul Gran Sasso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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