Perde l’equilibrio e cade durante alcuni lavori | operaio 53enne finisce in ospedale

Un operaio di 53 anni è caduto da circa tre metri mentre eseguiva lavori di installazione di una copertura esterna. Durante l’incidente, ha perso l’equilibrio e ha impattato violentemente sul pavimento. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per le ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. L’azienda per cui lavorava ha avviato le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.

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