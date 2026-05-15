Perde l’equilibrio e cade durante alcuni lavori | operaio 53enne finisce in ospedale

Da lecceprima.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di 53 anni è caduto da circa tre metri mentre eseguiva lavori di installazione di una copertura esterna. Durante l’incidente, ha perso l’equilibrio e ha impattato violentemente sul pavimento. È stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per le ferite riportate. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. L’azienda per cui lavorava ha avviato le verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza.

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SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) – Ha perso l’equilibrio mentre stava installando una copertura esterna, cadendo da circa tre metri e impattando violentemente sul pavimento: è rimasto ferito, fortunatamente non in maniera grave, un operaio 53enne, dipendente di un’azienda operante nel settore delle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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