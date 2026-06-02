Gran finale con Sussurri e tempeste | Jean Reis chiude la stagione musicale
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BRINDISI - Mercoledì 3 giugno alle ore 20:00, presso l’Auditorium Santa – spazio culturale (ex convento Santa Chiara) di Brindisi, si conclude la prima parte della rassegna concertistica "Armonie intrecciate", il ciclo di eventi organizzato dall'associazione musicale culturale Le Voci dell'Arte. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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