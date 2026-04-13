Cialtronight gran finale | Andrea Vasumi chiude la 14esima stagione

Si è conclusa la 14esima stagione di Cialtronight, lo spettacolo comico condotto da Andrea Vasumi e realizzato con il supporto del Teatro delle Forchette. L’ultimo appuntamento ha segnato la chiusura di questa serie di rappresentazioni, che ha visto Vasumi protagonista di numerose serate di spettacolo. La stagione si è conclusa con l’ultimo evento, portando a termine il ciclo iniziato mesi fa.

Ultimo appuntamento della stagione per il Cialtronight, lo spettacolo comico ideato e condotto da Andrea Vasumi in collaborazione con Teatro delle Forchette. Giovedì 16 aprile, sul palco del Naima Club, la banda capitanata dal comico forlivese chiuderà la sua 14esima stagione.“Chiudiamo una.🔗 Leggi su Forlitoday.it Cabaret e improvvisazione guidano le serate "Cialtronight" di Andrea VasumiCon la stagione 2025/2026 torna a Forlì l’appuntamento con “Cialtronight”, lo spettacolo ideato e condotto dal comico forlivese Andrea Vasumi in... Cavriglia, venerdì 27 marzo il gran finale della stagione teatrale 2026 con Andrea MuzziArezzo, 20 marzo 2026 – Si chiude venerdì 27 marzo la stagione teatrale 2026 a Cavriglia con l’ultimo appuntamento al Teatro Comunale, che avrà come...