La serie animata Hazbin Hotel si prepara a concludersi con la sua quinta stagione, confermata da Prime Video durante la LVL UP Expo. La notizia è stata comunicata ufficialmente, segnando la fine della storia narrata in questa serie. La quinta stagione rappresenta il capitolo finale di questa produzione, che ha attirato l’attenzione di molti fan nel corso degli anni.

? Cosa sapere Prime Video conferma la quinta stagione come capitolo conclusivo di Hazbin Hotel alla LVL UP Expo.. La produzione di Vivienne Medrano raggiungerà oltre 240 nazioni attraverso lo streaming globale.. Durante il panel tenutosi alla LVL UP Expo, Prime Video ha confermato che la quinta stagione di Hazbin Hotel rappresenterà il capitolo conclusivo della serie animata, destinata a raggiungere oltre 240 nazioni e territori attraverso lo streaming. La decisione, comunicata ufficialmente durante l’evento dedicato al settore, segna il punto d’arrivo per il progetto nato dalla visione creativa di Vivienne Medrano nel 2019. La produzione, che vede la collaborazione tra A24 e Bento Box Entertainment, ha pianificato la distribuzione globale degli episodi finali, sebbene la data esatta del rilascio non sia stata ancora stabilita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hazbin Hotel: arriva il gran finale, la serie si chiude alla 5ª stagione

HAZBIN HOTEL SEASON 2 - EPIC FINAL BATTLE

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