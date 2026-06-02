Grado pronta a vestirsi di blu con un grande evento | per la cena in Diga attese 700 persone
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Sabato 13 giugno, a partire dalle 19.30, Grado ospita “Blu di Grado – Cena in Diga”, un evento che unisce enogastronomia, spettacolo e condivisione in una delle location simbolo dell’Isola del sole, il lungomare Nazario Sauro, chiamato "diga" dai gradesi. L'eventoPiù che una semplice cena, Blu di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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