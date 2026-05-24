Savona il Chiabrera si accende | 700 ballerini per il grande evento

Notizia in breve

A Savona, il teatro Chiabrera ha ospitato un evento con 700 ballerini, coinvolgendo masterclass e un concorso con giudici internazionali. Durante la manifestazione, sono stati valutati talenti provenienti da diverse regioni, con incontri tra partecipanti e insegnanti di fama internazionale. Le masterclass sono state dedicate alla formazione e alla crescita professionale dei giovani danzatori, mentre il concorso ha previsto una giuria composta da esperti del settore. Non sono stati comunicati dettagli sui premi o sulle opportunità di lavoro offerte ai partecipanti.