Savona il Chiabrera si accende | 700 ballerini per il grande evento
A Savona, il teatro Chiabrera ha ospitato un evento con 700 ballerini, coinvolgendo masterclass e un concorso con giudici internazionali. Durante la manifestazione, sono stati valutati talenti provenienti da diverse regioni, con incontri tra partecipanti e insegnanti di fama internazionale. Le masterclass sono state dedicate alla formazione e alla crescita professionale dei giovani danzatori, mentre il concorso ha previsto una giuria composta da esperti del settore. Non sono stati comunicati dettagli sui premi o sulle opportunità di lavoro offerte ai partecipanti.
? Domande chiave Chi sono i maestri internazionali che giudicano i talenti sul palco?. Come possono queste masterclass trasformarsi in vere opportunità di lavoro?. Quali sono i criteri della giuria per selezionare i nuovi professionisti?. Perché Savona sta diventando un polo centrale per la danza europea?.? In Breve 40 scuole di danza partecipano con oltre 700 ballerini al Teatro Chiabrera.. Giuria internazionale composta da Alfonso Palencia, Thorsten Teubl, Francesco Borrelli e Mauro Astolfi.. Programma include masterclass con Mauro Astolfi e performance dello Spellbound Contemporary Ballet.. Evento promosso dal Comune di Savona, US ACLI e Fondazione De Mari. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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