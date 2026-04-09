Governo Meloni l'informativa alle Camere della premier sull'azione dell'esecutivo | guerra e crisi energetica al centro | news in diretta
Il governo guidato dalla premier ha presentato un'ultima informativa alle Camere riguardo alle attività dell'esecutivo. Al centro dell'intervento ci sono state la crisi energetica e la situazione internazionale, con particolare attenzione agli eventi recenti in Libano e agli attacchi contro un convoglio dell'Unifil. La premier ha anche espresso una condanna ufficiale degli attacchi, chiarendo le posizioni dell'esecutivo in merito ai recenti sviluppi.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa di Meloni in Parlamento sull'azione di governo. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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