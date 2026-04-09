Governo Meloni l'informativa alle Camere della premier sull'azione dell'esecutivo | guerra e crisi energetica al centro | news in diretta

Il governo guidato dalla premier ha presentato un'ultima informativa alle Camere riguardo alle attività dell'esecutivo. Al centro dell'intervento ci sono state la crisi energetica e la situazione internazionale, con particolare attenzione agli eventi recenti in Libano e agli attacchi contro un convoglio dell'Unifil. La premier ha anche espresso una condanna ufficiale degli attacchi, chiarendo le posizioni dell'esecutivo in merito ai recenti sviluppi.