Bollette Meloni chiede all'Ue di cambiare il Patto di stabilità | pressing sulle spese per l'energia

Il governo ha avanzato una richiesta all'Unione Europea per modificare il Patto di stabilità, cercando di mantenere alcune deroghe relative alle spese per l'energia. La proposta mira a permettere maggiori investimenti e spese per fronteggiare l'aumento dei costi delle bollette. La richiesta è stata presentata in un momento in cui le persone e le imprese affrontano difficoltà legate ai rincari energetici. La discussione sulla modifica delle regole europee coinvolge vari paesi e istituzioni comunitarie.

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