Bollette Meloni chiede all'Ue di cambiare il Patto di stabilità | pressing sulle spese per l'energia
Il governo ha avanzato una richiesta all'Unione Europea per modificare il Patto di stabilità, cercando di mantenere alcune deroghe relative alle spese per l'energia. La proposta mira a permettere maggiori investimenti e spese per fronteggiare l'aumento dei costi delle bollette. La richiesta è stata presentata in un momento in cui le persone e le imprese affrontano difficoltà legate ai rincari energetici. La discussione sulla modifica delle regole europee coinvolge vari paesi e istituzioni comunitarie.
Meloni chiede all'Ue di estendere le deroghe del Patto di stabilità anche alle spese per l'energia per far fronte al caro bollette. Per ora Bruxelles non si sbilancia e suggerisce di usare i fondi già a disposizione degli Stati. Ma il governo, con Salvini in prima linea, insiste. Conte: "Il Patto l'avete firmato voi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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