Alessia Succo parteciperà al Golden Gala, tappa della Diamond League che si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. È la più giovane atleta italiana di sempre a partecipare a questa competizione e ha stabilito un record europeo in questa disciplina.

Alessia Succo parteciperà al Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La piemontese prenderà il posto della francese Cyrena Samba-Mayela (la Campionessa del Mondo dei 60 hs indoor nel 2022 ha dato forfait) e avrà la possibilità di cimentarsi in un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante. Si tratta di un record per l’azzurra, che a 17 anni e 117 giorni diventerà la più giovane italiana di sempre a gareggiare in Diamond League. Meritatissimo riconoscimento per una delle più grandi promesse dell’atletica tricolore, che domenica ha realizzato il record europeo U18 dei 100 ostacoli (con le barriere di categoria da 76 cm, mentre nella Capitale incrocerà quelli da 84 cm): a Bressanone ha piazzato un superlativo 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Champions League.

© Oasport.it - Alessia Succo correrà al Golden Gala! La più giovane italiana di sempre in Diamond League, a Roma col record europeo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Jacobs torna in pista dopo aver pensato al ritiro: correrà al Golden Gala a Roma a distanza di quasi due anni

Noah Lyles correrà al Golden Gala! Il Campione Olimpico dei 100 metri animerà RomaNoah Lyles parteciperà al Golden Gala, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno.

Argomenti più discussi: Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Golden Gala 2026: i sedici italiani all’Olimpico e perché seguirli con attenzione.

Alessia Succo correrà al Golden Gala! La più giovane italiana di sempre in Diamond League, a Roma col record europeoAlessia Succo parteciperà al Golden Gala, la tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La piemontese ... oasport.it

Succo new entry al Golden GalaDopo il risultato di Bressanone, la 17enne piemontese sarà al via dei 100hs della tappa italiana di Diamond League del prossimo 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. E' già clima di Golden Gala Pietr ... fidal.it