Marcell Jacobs al Meeting internazionale Città di Savona | il 20 maggio in pista direzione Golden Gala

Il 20 maggio, l’atleta italiano parteciperà al Meeting internazionale Città di Savona, un evento che anticipa il Golden Gala di Roma. L’atleta, noto per aver stabilito il record italiano sui 100 metri nel 2021 a Savona, tornerà in pista in questa occasione. La sua presenza attirerà l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che seguiranno con interesse le sue performance in vista delle competizioni successive.

La favola di Marcell Jacobs nei 100 metri iniziò a Savona nel 2021, dove l’Azzurro delle Fiamme Oro conquistò il nuovo record italiano sulla distanza di 9.95 (leggi qui), ancora imbattuto. E nell’edizione del 2026 del Meeting internazionale Città di Savona, l’atleta tricolore torna su quella pista che tanti sogni ha donato. Passerà lì per lui l’esordio stagionale verso il Golden Gala di Roma, dove sfiderà Noah Lyles sotto la Tribuna Monte Mario (leggi qui). La competizione si svolgerà il 20 maggio e lo sprinter azzurro ci sarà per la settima volta in carriera. In programma per il campione della Nazionale Italiana di Atletica ci sono anche gli altri impegni della Diamond League e i Mondiali a Birmingham a luglio.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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