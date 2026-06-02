Al Golden Gala 2026 a Roma parteciperanno oltre 40 atleti olimpici e mondiali, insieme a più di 80 vincitori di medaglie internazionali. Tra i protagonisti ci saranno sedici atleti italiani. La manifestazione si svolgerà con la presenza di numerosi campioni provenienti da tutto il mondo, che prenderanno parte alle gare di atletica leggera. L’evento si terrà nella capitale italiana, attirando pubblico e appassionati di sport.

Più di 40 campioni olimpici eo mondiali, più di 80 vincitori di medaglie internazionali, sedici italiani ai nastri di partenza: sono questi i numeri del Golden Gala, la tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale di atletica) che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La 46ma edizione del meeting italiano più importante, intitolato anche in questa occasione alla memoria di Pietro Mennea, sarà ricca di moltissime stelle e si preannuncia altamente appassionante, promettendo spettacolo agli appassionati che decideranno di seguire la serata. I 100 metri maschili saranno pirotecnici: il nostro Marcell... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Golden Gala 2026, chi parteciperà? Parata di campioni olimpici e mondiali, 16 italiani protagonisti a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atletica, svelata l’entry list del Golden Gala 2026: parata di stelle a Roma, iscritti 43 ori olimpici e mondiali!Sabato 4 giugno si svolgerà allo stadio Olimpico di Roma la 46ª edizione del Golden Gala, quarta tappa della Diamond League 2026.

Golden Gala Pietro Mennea 2026: 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno. Lyles, Jacobs e Tebogo nei 100 metriIl Golden Gala Pietro Mennea 2026 si svolgerà allo Stadio Olimpico di Roma il 4 giugno, con la partecipazione di atleti di livello internazionale.

Temi più discussi: Diamond League 2026 a Roma: le italiane e gli italiani in gara al Golden Gala · Atletica; Il Golden Gala degli azzurri: gli orari di gara; Golden Gala 2026: il programma e l'orario degli italiani in gara; Atletica: Diamond League - S2026 - Golden Gala Pietro Mennea - in diretta su Rai 2 04/06/2026 alle 21:00.

È tempo di Golden Gala alla Diamond League 2026. Il circuito internazionale arriva in Italia giovedì 4 giugno. Scopri le stelle da tenere d'occhio e come vedere il meeting di Roma. #DiamondLeague #RomeDL #GoldenGala #atletica x.com

Le nostre popgirls al Golden Gala 2026, celebrando i leader asiatici e delle isole del Pacifico! reddit

Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica: orari, programma, streamingIl Golden Gala 2026 andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la Capitale ospiterà la quarta tappa della Diamond League, il massimo ... oasport.it

Quali sono gli italiani al Golden Gala 2026? Jacobs e Battocletti guidano un gruppo riccoSedici italiani parteciperanno al Golden Gala 2026, tappa della Diamond League che andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. Marcell ... oasport.it