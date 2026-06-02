Golden Gala 2026 a Roma | i campioni presenti ed il programma completo
Il Golden Gala 2026 si terrà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La manifestazione, dedicata a Pietro Mennea, vedrà la partecipazione di atleti internazionali di spicco. Il programma prevede gare di velocità, ostacoli e mezzofondo, con competizioni che coinvolgono numerosi campioni. L’evento si svolge in un’unica giornata e rappresenta un appuntamento fisso nel calendario dell’atletica mondiale.
Il grande spettacolo dell’atletica internazionale torna in Italia con il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, in programma giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma. La quarta tappa della Diamond League porta nella Capitale oltre quaranta campioni olimpici e mondiali, garantendo una serata di altissimo livello tecnico, con oltre 80 medagliati internazionali. Grandi aspettative accompagnano anche la gara dei cinquemila metri femminili, in cui Nadia Battocletti ha dichiarato di voler puntare al record europeo, lanciando la sfida diretta alla campionessa olimpica Winfred Yavi. In pedana, il pubblico attende Leonardo Fabbri nel getto del peso, impegnato in un confronto durissimo con il primatista mondiale Ryan Crouser. 🔗 Leggi su Sportface.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
LIVE | Premiazione ACI Sport 2025: I Campioni del Sud & Adriatic Cup
Notizie e thread social correlati
Golden Gala 2026, chi parteciperà? Parata di campioni olimpici e mondiali, 16 italiani protagonisti a RomaAl Golden Gala 2026 a Roma parteciperanno oltre 40 atleti olimpici e mondiali, insieme a più di 80 vincitori di medaglie internazionali.
Leggi anche: Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica: orari, programma, streaming
Temi più discussi: Diamond League 2026 a Roma: le star in gara, il programma e dove vedere il Golden Gala · Atletica; Il Golden Gala degli azzurri: gli orari di gara; Golden Gala 2026: il programma e l'orario degli italiani in gara; Atletica: Diamond League - S2026 - Golden Gala Pietro Mennea - in diretta su Rai 2 04/06/2026 alle 21:00.
Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica: orari, programma, streaming - x.com
Per la prima volta Itri parteciperà al Palio dei Comuni del Golden Gala Pietro Mennea, in programma il 4 giugno 2026 allo Stadio Olimpico di Roma. Dodici giovani atleti itrani correranno sulla pista dell’atletica d’élite mondiale, in occasione della quarta tap facebook
Le nostre popgirls al Golden Gala 2026, celebrando i leader asiatici e delle isole del Pacifico! reddit
Golden Gala 2026, chi parteciperà? Parata di campioni olimpici e mondiali, 16 italiani protagonisti a RomaPiù di 40 campioni olimpici e/o mondiali, più di 80 vincitori di medaglie internazionali, sedici italiani ai nastri di partenza: sono questi i numeri del ... oasport.it
Dove vedere in tv il Golden Gala 2026 di atletica: orari, programma, streamingIl Golden Gala 2026 andrà in scena giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la Capitale ospiterà la quarta tappa della Diamond League, il massimo ... oasport.it