gli onori al presidente della repubblica al termine della parata del 2 giugno ai fori imperiali

Notizia in breve

Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Al termine dell’evento, ha ricevuto gli onori militari. La cerimonia ha visto la presenza di autorità civili e militari, e si è svolta nel centro storico della capitale. La partecipazione del Capo dello Stato ha concluso le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica.