Gli onori al Presidente della Repubblica al termine della Parata del 2 giugno ai Fori Imperiali

Da iltempo.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Presidente della Repubblica ha partecipato alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Al termine dell’evento, ha ricevuto gli onori militari. La cerimonia ha visto la presenza di autorità civili e militari, e si è svolta nel centro storico della capitale. La partecipazione del Capo dello Stato ha concluso le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica.

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