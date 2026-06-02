Gli occhi del Milan sulla giovane stella della nazionale | idea Favasuli

Il Milan sta valutando l'acquisto di un giovane talento della nazionale, con l'ipotesi di portarlo in rosa nel prossimo mercato. La società sta ancora definendo le nomine per il ruolo di direttore sportivo e allenatore, mentre prosegue l'analisi di possibili profili da inserire nella squadra. La strategia si concentra su elementi che possano contribuire sia alla stagione attuale che al progetto a lungo termine.

In attesa di definire il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, in casa Milan c’è chi continua a lavorare in ottica mercato per cercare di individuare quelle figure che potrebbero fare al caso dei rossoneri, sia nel presente che nel futuro. Il Milan pensa a Favasuli per il mercato (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto riportato dalla redazione di Milanlive.it, i rossoneri starebbero pensando a Costantino Favasuli, giovane esterno che ha fatto molto bene con il Catanzaro nella stagione appena conclusa. Il laterale, punto fermo della formazione di Alberto Aquilani, è stato uno delle colonne della formazione giallorossa in un campionato che ha visto i calabresi sfiorare la promozione in Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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