La Procura ha aperto un’indagine sulla vendita dello stadio di San Siro, coinvolgendo i club di calcio e il Comune. Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati favori nei confronti delle società sportive durante l’operazione, che riguarda anche le aree circostanti. La trattativa ha rallentato i piani dei club di costruire un nuovo impianto e di demolire la vecchia struttura.

L’affare San Siro si ingrossa e rischia di allungare i tempi per la realizzazione del progetto di Milan e Inter, che hanno acquistato il vecchio Meazza e le zone limitrofe con l’obiettivo di abbattere la struttura non prima di aver realizzato un nuovo impianto all’avanguardia. Sul dossier, chiuso nello scorso autunno appena in tempo prima che scattasse il vincolo storico, si sono accesi i fari della Procura di Milano. Nell’indagine con l’ipotesi di reato di turbativa d’asta sono ufficialmente entrati gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone oltre a dirigenti dei due club impegnati sull’acquisto dello stadio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - San Siro, gli occhi della Procura sulla vendita a Milan e Inter. Il Comune avrebbe favorito i club

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