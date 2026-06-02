Gli ingegneri veronesi festeggiano con un libro il centenario dell' Ordine

Il 5 settembre 1926 è stato fondato l’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia. Per celebrare il centenario, gli ingegneri della zona hanno pubblicato un libro commemorativo. La data segna il centesimo anniversario dalla nascita dell’ente professionale. La pubblicazione è stata presentata durante un evento dedicato, con la partecipazione di membri dell’Ordine e rappresentanti del settore.

Correva il 5 settembre 1926 e nasceva l'Ordine degli ingegneri di Verona e provincia. Era un secolo fa. Cent'anni dopo, gli iscritti sono 3.010 e l'elenco di grandi opere su cui i professionisti veronesi hanno messo firma va dal Mose alla messa in sicurezza di Porta Borsari passando per l'Albero. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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